WWE | Da mercoledì parte la pre-sale per Clash at the Castle 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024)la pre-ufficiale aat the, la seconda edizione del PLE WWE che per l’occasione si terrà nella città di Glasgow. Il giorno precedente allo spettacolo ci sarà anche la classica puntata di SmackDown, motivo per il quale la compagnia ha messo a disposizione dei propri fan la possibilità di acquistare una combo di tickets. Qui il tweet con il codice di riferimento. pic.twitter.com/6AfGcWRn7b— WWE (@WWE) April 23,