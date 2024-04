WWE | Cambio di rotta per Chade Gable Nuove vesti per il leader dell’Alpha Academy

È vero fra due settimane sarà ufficialmente il weekend di WrestleMania 40(o XL), ma non dimentichiamoci che nello stesso weekend andrà di scena anche l’evento più importante in casa NXT, ovvero Stand & Deliver che solitamente regala qualche sorpresa. Roxanne favoritissima Attualmente i match ufficiali per l’evento sono 3, ma per chi segue NXT, sa benissimo che ne arriveranno a breve anche altri decisamente interessanti. Ma visto ... (zonawrestling)

Bron Breakker, uno dei migliori prospetti di NXT, è al centro di alcune voci nelle ultime settimane. Il wrestler sembrava ormai prossimo alla grande chiamata nel main roster, ma la recente vittoria degli NXT Tag Team Championships accanto a Baron Corbin potrebbe aver cambiato i piani del wrestler. Subito dopo la partecipazione nel Royal Rumble match, Breakker è apparso diverse volte a SmackDown e RAW, lasciando intendere di essere ... (zonawrestling)

Nuovo lungo aggiornamento sulla sostituzione di Cody Rhodes, escluso dal main event di Wrestlemania (nella quale dovrebbe affrontare nuovamente Seth Rollins, a questo punto) in favore di The Rock. Abbiamo ampiamente riportato della possibilità che sia stato lo stesso The Rock a spingere per l’incontro anche se, l’ultima parola, sarebbe spettata alla stessa TKO, con diversi dirigenti d’accordo con questa scelta per “l’immediato” riscontro ... (zonawrestling)

La WWE, durante la turbolenta serata di ieri a Smackdown, ha nuovamente cambiato il nome ad Humberto Carrillo. La storia del ring-name del membro del Legado World Order fa abbastanza sorridere, visto che da ieri (come mostra la foto sul sito ufficiale) verrà chiamato solamente Berto. Humberto Carrillo diventa quindi Berto dopo essere stato solamente Humberto e Carrillo in carriera, per un ennesimo cambiamento per il lottatore da poco ... (zonawrestling)