WTA Madrid 2024 - Sara Errani è in tabellone principale! Sconfitta Romero Gormaz uscendo alla distanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024)non muore mai! L’azzurra a quasi 37 anni si qualifica per ildel WTA 1000 dibattendo al turno decisivo di qualificazioni la wild card spagnola Leyrecon il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1 in due ore e trentasette minuti di partita. Un risultato importante in ottica accesso aldel Roland Garros: la romagnola consolida la sua top 100. Adesso vedremo chi pescherà al primo turno del main draw: l’ideale sarebbe probabilmente un accoppiamento conSorribes Tormo. Un match che si trasforma in una lotta sin da subito: scambi lunghi, game ai vantaggi e grande equilibrio. Come facilmente intuibile, il servizio non fa la differenza.va ...