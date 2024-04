Watch Dogs | la serie è finita? Saga morta e sepolta secondo un rumor

Un insider ha affermato che in quel di Ubisoft hanno deciso di mettere “in pausa” la serie con protagonisti gli hacker, Watch Dogs, con il publisher francese che intende investire le proprie risorse in franchise ritenuti di maggior successo, dove tra questi non possiamo che citare Assassin’s Creed. Nello specifico il leaker in questione altri non è che j0nathan, utente francese che in passato è staro in grado di anticipare correttamente tutta ... (game-experience)

Scelta la protagonista di Watch Dogs, film ispirato al celebre videogioco: Sophie Wilde, famosa per il suo ruolo in Talk to Me Sophie Wilde, celebre per il suo ruolo in “Talk to Me”, si appresta a conquistare il grande schermo nel nuovo film ispirato al videogioco di culto Watch Dogs. La pellicola, che vede la regia del talentuoso Mathieu Turi, promette di essere un’avventura mozzafiato nel mondo oscuro dell’hacking e della giustizia ... (tuttotek)