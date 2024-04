Vuelle Ecco ipotesi e incroci per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Siamo in fase matematica pura per il gioco delle combinazioni. Anche se nella sostanza vige una sola legge, in questa fase fra l’altro piena di risultati anomali: bisogna vincere sperando che chi è davanti perda. Il rompicapo dice che va male male solamente nel caso arrivino appaiate 4 squadre e cioè, Brindisi, Varese e Treviso. In questo caso a retrocedere sarebbe la formazione biancorossa. Se si arriva in tre a pari punti alla fine e cioè, Brindisi e Treviso la squadra che si salva è quella biancorossa. Stessa cosa se si arriva a pari punti alla fine con Treviso. In tutto questo trambusto la cosa buona, qual è? E’ che domenica Varese per festeggiare lamatematica deve assolutamente battere Treviso. Tutti calcoli belli fermo restando una cosa: che domenica alle 18,15 al palasport la Carpegna Prosciutto esca ...