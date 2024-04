Voyager 1 torna a comunicare

Leggi tutta la notizia su notiziepress

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo mesi di silenzio criptico, la leggendaria1 ha finalmente risposto alla chiamata della Terra. Gli scienziati, armati di perseveranza e ingegno, hanno sfidato l'oscurità dello spazio interstellare per ristabilire la comunicazione con la navicella iconica. $ads={1} Una Storia di Esplorazione Duratura Varcando il cielo oltre 46 anni fa, nel lontano 1977, le sorelle1 e2 hanno tracciato un cammino senza precedenti nell'infinito buio dello spazio. Prima di abbracciare l'immensità interstellare, hanno affiancato giganti come Saturno e Giove, e sfiorato le frontiere estreme del nostro Sistema Solare. Tuttavia, in questa odissea spaziale, non sono mancate le sfide: da anomalie comunicative a periodi di silenzio impenetrabile, come l'incidente dell'anno scorso che ha colpito l'antenna principale della ...