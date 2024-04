Von der Leyen parla per l’ultima volta al Parlamento Ue - ma l’Aula è vuota | c’è solo un gruppo di eurodeputati ad ascoltarla

22.05 Joe Biden ha chiamato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per discutere del loro "fermo sostegno all'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa". Sottolineato quanto il "sostegno internazionale sia essenziale per la lotta per la libertà di Kiev". Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente americano ha avuto anche un colloquio telefonico con Zelensky per "rimarcare l'impegno duraturo degli Usa a sostegno ... (televideo.rai)