Volley - i convocati dell’Italia per la Nations League | De Giorgi chiama a raccolta tutte le stelle E i ballottaggi per Parigi…

Il ct Ferdinando De Giorgi ha comunicato la lista dei 30 convocati della Nazionale italiana maschile per la Volley ball Nations League 2024. Il torneo inter Nazionale sarà un appuntamento chiave della stagione, visto che le squadre non ancora ...

Ottime notizie in casa Npsg Trading Logistic con la convocazione dei giovani Davide Panada (schiacciatore classe 2008) e Simone Pinelli (libero classe 2009) per il Club Italia allargato da parte del selezionatore regionale Michele Totire, per la ...