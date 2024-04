Vladimir Luxuria risponde a chi la critica | Tesaurizzare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 aprile 2024)ha aperto la quinta puntata de L’Isola dei Famosi facendo un breve discorso sulle critiche, dato che in questi giorni è stata ampiamenteta per come ha gestito la situazione su Francesco Benigno. “Io accetto questi applausi come accetto tutti i complimenti che mi fanno tante persone per strada. Ma io sono anche una che accetta le critiche, non sono una che snobba quello che legge. Le critiche quando sono costruttive per una come me che è ancora alle prime armi come conduttrice, sono consigli da. Quindi grazie, perché grazie a voi posso migliorare”. Insomma, ne farà tesoro e cercherà di migliorare. Un bel discorso, dato che molte altre conduttrici – davanti alle critiche – hanno sempre risposto a tono o finto di non leggerle. “Le critiche quando sono costruttive, sono consigli da ...