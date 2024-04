Vittorio Sgarbi presenta Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana

Il 6 marzo 2024 viene inaugurata a Rovereto, in collaborazione con il Mart, presieduto da Vittorio Sgarbi, la mostra “Baldessari Futurista”. Cinque giorni dopo Giancarlo Cappelletti, 82 anni, collaboratore del critico Philippe Daverio, lascia un catalogo in cui segnala che alcune delle opere in mostra sono false. Ovvero 23 su 55. Ma i visitatori potranno ammirarle fino all’8 settembre. Il biglietto costa 7 euro. Il Fatto Quotidiano fa sapere ... (open.online)