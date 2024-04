Visite fino alle 20 e al sabato Stabilita anche la durata

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parla to in conferenza stampa di Mehdi Taremi , attaccante iraniano dei Dragoes promesso sposo dell'Inter:... (calciomercato)

fino al 15 febbraio 2024 sarà possibile presentare sulla piattaforma Unica la domanda per accedere alle agevolazioni per i viaggi di istruzione e per le visite didattiche, destinate alle famiglie con basso ISEE. Si tratta di uno stanziamento di 50 milioni, messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2023/2024, per studentesse e studenti delle Scuole statali secondarie di secondo grado. Scuola, viaggi di ... (italiasera)