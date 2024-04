Viminale - 1,5 milioni di euro ai Comuni della Terra dei fuochi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal1,5diaidei”. L’obiettivo, informa il ministero sul suo sito, è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici, anche in vista dell’aumento delle temperature e dell’approssimarsistagione estiva. Le risorse, a valere sul Fondo unico giustizia, potranno essere impiegate dagli Enti locali per l’assunzione a tempo determinato di agentiPolizia locale o destinate a retribuire lavoro straordinario. In particolare, 930milasono riservati all’area metropolitana di Napoli e 570milaalla provincia di Caserta, in rapporto al numero dei ...