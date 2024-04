VIDEO – Roma-Bologna 1-3 - Serie A | gol e highlights della partita

Ancora una volta Annalisa non finisce di stupirci. Al concerto di Roma andato in scena ieri, 21 aprile 2024 al Palazzo dello Sport, come di consueto sta avvenendo ad ogni tappa del tour, la cantante ha ospitato sul palco uno dei suoi ospiti speciali. Dopo Emma a Firenze, Diodato nella tappa che ha avuto luogo a Torino, Nada sul palco scenico al Forum di Assago a Milano e Gigi D’Alessio nella tappa che la cantante ha realizzato a Napoli, questa ... (superguidatv)

Come ormai è tradizione nella giornata del Natale di Roma, presso la sala Convegni della Fondazione alle anza Nazionale sono state consegnate le targhe del Premio Nazionale Caravella Tricolore giunto alla undicesima edizione. Ancora una volta- ha affermato Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova e artefice della rinascita del premio – questa iniziativa si configura come un momento qualificante della Cultura di Destra. I premiati ... (secoloditalia)

Presa per i capelli e trascinata sul vagone della linea B, mentre uno dei presenti riprende la scena e altri cercano di fermare l’aggressione. Questo il video pubblicato dalla pagina social “Welcome to Favelas” dove, secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe una donna che ha provato a difendere un’anziana da un tentativo di furto di due borseggiatrici . «Abbiamo convocato per il prossimo sei maggio una seduta congiunta della Commissione ... (open.online)

E’ un gol incredibile quello di Oussama El Azzouzi in Roma-Bologna . Dopo 13 minuti il marocchino, centrocampista giovane ma talentuoso, si inserisce in area e raccoglie un cross morbido da parte di Calafiori, decidendo di coordinarsi per una splendida rovesciata che vale lo 0-1 per i felsinei all’Olimpico. Una bicicletta leggendaria che avvicina ulteriormente l’Europa per la squadra di Motta, ecco di seguito il video. CHE BEL GOL DI BICICLETTA ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Bologna 1-3, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Olimpico enorme prova di forza dei felsinei, che con questo successo blindano o quasi la qualificazione Champions e battono una diretta concorrente che arrivava allo scontro diretto in grande fiducia: in gol nel primo tempo El Azzouzi in rovesciata e poi Zirkzee, nella ripresa accorcia le distanza Azmoun ma la richiude ... (sportface)

Una Coppia fa sesso alla finestra di Piazza Navona . Accade in centro a Roma , protagonisti un uomo e una donna che se ne sono fregati dei passanti dando libero sfogo alla loro passione. Le immagini sono state riprese da uno dei tanti visitatori e non lasciano spazio ad interpretazioni: un uomo e una (ilgiornaleditalia)

Bologna, l'incredibile accoglienza dei tifosi al rientro da Roma. VIDEO - Grazie alla vittoria per 3-1 contro la Roma, la squadra di Thiago Motta è sempre più vicina a una storica qualificazione in Europa. Per questo motivo i tifosi (più di 500) si sono radunati a notte ...gianlucadimarzio

Roma, ricoverato in ospedale “evade” per fare rapine: 53enne riconosciuto dai VIDEO. Ecco la sua strategia - Ai poliziotti arrivati sul posto la vittima ha fornito, insieme alle immagini delle telecamere di VIDEO sorveglianza del locale, anche una descrizione molto accurata del bandito: «Un uomo di circa 50 ...ilmessaggero

Can Yaman sul set di Sandokan: scioglilingua in inglese con Denise McNee – VIDEO - Can Yaman nella serie tv Sandokan tornerà a recitare in inglese dopo l’esperienza nella dizi “El Turco”. Infatti Can Yaman si è messo spesso alla prova in questi anni in Italia recitando in italiano p ...notizieweblive