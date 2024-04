VIDEO Dolce vita - la verità di Festa davanti ai Giudici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il mio assistito, dottor Gianluca, si è mostrato molto combattivo e determinato a chiarire ogni accusa rivolta nei sui confronti. Non dico altro nel merito dell’interrogatorio, come è giusto che sia, ed anche per tutelare il mio assistito dopo gli ultimi gravi accadimenti che hanno spinto i colleghi della Camera Penale a dichiarare lo stato di agitazione”. Così il legale Luigi Petrillo, all’uscita dal Tribunale, dove l’ex sindaco di Avellino, Gianluca, ha detto la suaal Giudice per le indagini, Giulio Argenio, dove si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia a seguito della misura cautelare di arresti domicilari notoficatogli nella giornata di giovedì 18 aprlle. Il sindaco dimissionario, arriva a Palazzo di Giustizia poco dopo le 14.00 accompagnato dai legali ...