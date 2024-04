Vicenza - in cantiere con un martello pneumatico per distruggere il muro che aveva costruito

Vicenza , 23 aprile 2024 – É tornato nel cantiere in cui ha lavora to, ha preso un trapano pneumatico e ha iniziato a distrugge re un muro che aveva realizzato lui stesso nei giorni scorsi. É stato sorpreso dalla polizia di Vicenza mentre era ...

Non lo pagano: operaio demolisce il cantiere dove aveva fatto i lavori - Accade a Vicenza, dove un ragazzo egiziano di 26 anni è stato identificato ... ha dichiarato di aver eseguito dei lavori all’interno del cantiere e di non essere stato pagato dal proprietario, ...today

Operaio demolisce cantiere a Vicenza per mancato stipendio - Un operaio non pagato fa giustizia da solo: la storia di un lavoratore che decide di demolire il cantiere che aveva realizzato.vicenzareport

Non gli pagano il lavoro, muratore rientra in cantiere e demolisce con il martello pneumatico - A Vicenza, un giovane operaio di 26 anni, stanco di attese non ricompensate, ha preso una decisione drastica: armato di martello pneumatico, ha iniziato a distruggere il cantiere in cui aveva lavorato ...controcopertina