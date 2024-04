Viareggio in crisi Ora in silenzio stampa | Serve a compattarci

(Di martedì 23 aprile 2024) Il momento più difficile della stagione e probabilmente degli ultimi quattro anni da quando è ripartito il progettoCalcio Marco Polo Sports Center è arrivato. Le zebre si sono fatte riprendere in vetta alla classifica dal Pietrasanta, che al giro di boa aveva ben 15 punti in meno in classifica (il girone d’andata fu chiuso dai bianconeri campioni d’inverno con 36 punti mentre i biancocelesti erano a 21 e avevano appena cambiato allenatore). Domenica dopo la sconfitta 2-1 col Viaccia nell’immediato post-gara avevano parlato a caldo ai microfoni del noto format social-tv ’Palla al centro’ il tecnico Stefano Santini, il portiere capitano Andrea Carpita ed il fantasista vice-capitano Stefano Marinai. Alcune dichiarazioni di Carpita però, forse da qualcuno anche mal interpretate, hanno fatto molto discutere la tifoseria, dopo che gli Ultras avevano contestato ...

