Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2024 ore 18 | 45

(Di martedì 23 aprile 2024)DEL 23 APRILEORE 18.35 claudio veloccia NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONENORD IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA CODE TRA E USCITE PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TIBURTINA E CASILINA, RIMAMENDO IN INTERNA CODE TRA ARDEATINA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SNESO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLAFIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREIZONE FIUMICINO CODE IN VIA C. COLOMBO ...