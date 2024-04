Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)DEL 23 APRILEORE 09.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE REGOLARE IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA APPIA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO ALTEZZA PORTONACCIO SEMPRE VERSO IL CENTRO AUTO IN FILA SULLA FLAMINIA E SALARIA DAL RACCORDO ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L ANDA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL CENTRO INFINE RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE ORE 21:00 INCONTRO DI CALCIOJUVENTUS VALIDO PER LA SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA PREDISPOSTA UNA DISCIPLINA DI VIABILITA MODIFICATA GIA’ ...