Viabilità da incubo Il sindaco promette progetti e soluzioni

(Di martedì 23 aprile 2024) L’amministrazione comunale di Teglio si sta muovendo per risolvere gli annosi problemi viabilistici che riguardano il fondovalle, in primis nei pressi dei due ponti delle frazioni di Tresenda e San Giacomo. Così ildi Teglio Ivan Filippini in risposta alle accuse mosse dal comitato "tellina" di aver deliberato in forte ritardo riguardo al progetto dei cosiddetti lavori di allargamento in tratti saltuari della SS38. E il comitato, nei giorni scorsi, aveva ribadito di essere in attesa di un’assemblea promessa dalper informare sulle decisioni prese in merito alla sistemazione dell’incrocio di S. Giacomo e dellacomunale in genere. "Per quel che riguarda il ponte agricolo, abbiamo ottenuto il finanziamento di 6 milioni di euro – dice Filippini -, abbiamo incaricato il ...