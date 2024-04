Via al recupero dell’ex cartiera L’area industriale dismessa si trasformerà in polo logistico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) "Quello che si sta concretizzando è la risoluzione a una questione che si trascina ormai da 32 anni". Le parole del vicesindaco di Vedano Olona Vincenzo Orlandino rendono bene l’idea dell’importanza del percorso di riqualificazione che sta per partire per un’areada decenni, l’exBinda Sottrici. Un sito di 22mila metri quadri di superficie costruita, al confine tra Vedano e Lozza, dove le ultime attività si sono svolte nel 1992. Poi la chiusura, l’abbandono e la messa in liquidazione nel 1998. Negli anni si sono susseguiti persino due rave party, fino a possibili progetti di riqualificazione mai andati in porto. Si era parlato in passato di una destinazione ad uso commerciale, idea frenata però anche dalle necessarie (e parecchio costose) opere a livello viabilistico che sarebbero dovute sorgere. Ma il ...