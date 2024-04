Versace couture uomo | Cillian Murphy è il nuovo volto della Icons Collection

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 23 aprile 2024) Life&People.it Dalla serie di successo Peaky Blinders al Premio Oscar come attore protagonista per Oppenheimer.si conferma l’del momento e debutta come primo testimonial maschilelineas. Luci puntate su, attore irlandese fresco vincitore dell’Oscar come migliore attore protagonista per la sua magistrale interpretazione in Oppenheimer. Talento, stile e versatilità sono i denominatori comuni che hanno catturato l’interessemaison, pronta a tutto per avere il camaleontico “Thomas Shelby” nella sua scuderia. Nasce così la collaborazione tra l’eclettico interprete e ...