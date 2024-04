Veronica Bocelli sul marito Andrea | Mi ha corteggiato due minuti e mezzo - siamo subito andati a vivere insieme

Veronica Bocelli: «Andrea mi ha corteggiato due minuti e mezzo, siamo subito andati a vivere insieme» - Si sono conosciuti nel 2001 a una festa a cui entrambi non volevano andare. Lei aveva 20 anni, lui 25 in più. Stanno insieme da allora e insieme guidano la Fondazione: «Siamo entrambi passionali e fum ...vanityfair

Virginia, la figlia di Andrea Bocelli è cresciuta ed è una star mondiale: identica a mamma Veronica Berti - In questo articolo parliamo di Virginia, la figlia di Andrea Bocelli è cresciuta ed è una star mondiale: identica a mamma Veronica Berti ...ilciriaco

Andrea Bocelli performs at Chai Lifeline Canada’s family charity event - On April 9, the Universal Eventspace in Vaughan welcomed 1,200 guests to celebrate Chai Lifeline Canada’s 18th anniversary. The Harmony & Hope event honoured Shelly Avital, Silvio De Gasperis and Jack ...thestar