Valentina Belvisi - orfana di femminicidio | Dovetti lavare io dalle mura il sangue di mamma

(Di martedì 23 aprile 2024) Rosannavenne uccisa, il 15 gennaio del 2017, dal marito, Luigi Messina, con 29 coltellate, nella loro casa di Milano. L’uomo è stato condannato in primo grado e in appello a 18 anni di reclusione, ma c’è qualcun altro che dopo quelvive una condanna quotidiana:, figlia di Rosanna e del suo femminicida, che del padre ha scelto di non portare più neppure il cognome e a cui oggi si riferisce chiamandolo solo “lui” o per nome, al massimo., all’epoca venticinquenne, quel giorno non era a casa, ma alle terme in Svizzera con il suo ragazzo. Al Corriere della Sera, sezione milanese, ricorda: “Avevo sentito la mattina mia madre per telefono ma non mi ha fatto capire se lei e Luigi in casa stessero litigando o meno. Da quel momento non sono più riuscita a ...