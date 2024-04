' Usa preparano pacchetto di aiuti a Kiev da 1 miliardo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) L'amministrazione Biden sta preparando undi circa undi dollari dimilitari per l'Ucraina, mentre il Senato sta approvando il disegno di legge per gli. Lo scrive Politico citando due persone a conoscenza del dossier. La nuova tranche includerà artiglieria, difese aeree e veicoli corazzati come i Bradley, ma anche Humvee potenzialmente più vecchi e veicoli corazzati M113.