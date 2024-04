Uomini e Donne - chi è Marika Abbonato la nuova corteggiatrice

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 23 aprile 2024) Il trono classico diprosegue la stagione, per avviarsi verso un’altra chiusura. Questa volta sul trono è salito Daniele Paudice, un ragazzo napoletano ben determinato e con la voglia di fare nuove conoscenze. Tra le sue corteggiatrici una ragazza è spiccata tra le altre:. Maria De Filippi prosegue la messa in onda dell’ultima stagione diprima di fermarsi per la consueta pausa estiva. Mentre sul trono Ida Platano è ancora molto lontana da una scelta definitiva, a fare da poco il suo ingresso è stato Daniele Paudice, un ragazzo partenopeo che ha voglia di innamorarsi, ma allo stesso tempo con le idee chiare di ciò che cerca dalla sua ipotetica fidanzata. Tra le sue corteggiatrici il pubblico non ha potuto far a meno di notare ...