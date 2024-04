Unahotels - niente tris Il derby è della Virtus

Reggio Emilia, 17 febbraio 2024 – L’Unahotels butta via una partita se non già vinta, comunque ben indirizzata verso il suoi lidi, giocando con poca attenzione, lucidità e un pizzico di presunzione, gli ultimi 5’ della semifinale della Final-Eight di Coppa Italia. Dal +12 di metà periodo infatti (69-57) i biancorossi subiscono la rimonta della Gevi Napoli la quale, approfittando anche dell’uscita per raggiunto limite di falli di Faye (che gioca ... (sport.quotidiano)