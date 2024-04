(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – E’ unache i ragazzi di Thiago Motta ricorderanno per molto tempo. Al ritorno dalla trionfante trasferta di, che ha lanciato definitivamente ilverso la qualificazione allaLeague, gli ultras hanno accolto la squadra a Casteldebole con cori e fumogeni. Massimiliano Donati Un vero e proprio assalto ai propri beniamini che stanno regalando un sogno alla città: la prima storica qualificazione alla. Anche il Carlino si è colorato di. Tutto questo avvieneche ieri, sul campo, i giocatori delhanno dedicato la vittoria dell’Olimpico a capitan Ferguson, infortunato. “Lotteremo anche per te”, aveva detto la squadra che si fa fotografare con la ...

Un’accoglienza da Champions: i tifosi rossoblù abbracciano il Bologna nella notte dopo il trionfo di Roma - Cori, fumogeni e striscioni a Casteldebole: gli ultras inneggiano Thiago Motta e i giocatori dopo una vittoria che potrebbe valere una storica qualificazione ...ilrestodelcarlino

Bologna conquista la Champions con una vittoria decisiva a Roma - La corsa alla Champions League ha riservato un risveglio amaro per la Roma, ancora stordita dal successo in Europa League. La squadra di Motta ha subito una sconfitta in casa, superata da un Bologna i ...informazione

Bologna, l'accoglienza dei tifosi dopo la vittoria con la Roma. VIDEO - Dopo l'importante vittoria di lunedì pomeriggio maturata all'Olimpico, i tifosi del Bologna hanno atteso la squadra al rientro dalla trasferta di Roma. Più di 500 tifosi hanno sfidato il maltempo e si ...sport.sky