Una massafrese vince il Music Gallery Puglia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoL’edizione 2024 diha chiuso i battenti domenica scorsa, regalando al pubblico un finale avnte e commovente. Concorrenti di straordinario talento hanno saputo emozionare sia il pubblico che la giuria, guidata dal grandissimo maestro Peppe Vessicchio che ha condiviso preziosi consigli e indicazioni utili per la crescita professionale di tutti i partecipanti. Arduo il compito dei giurati, che più volte hanno ribadito l’alto livello raggiunto dai finalisti congratulandosi per il lavoro di organizzazione svolto da Peaktime per la produzione del concorso. Vincitrice della categoria “Editi”, Rebecca Di Pietro di Macerata, seguita al secondo posto da Mariafrancesca Pompella, in arte Suzan, di Trentola – Ducenta (CE), e al terzo posto da Yla, (Ilaria Ngjeliu), di Fermo. Nella categoria ...