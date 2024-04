Una classe del Pavese riscrive Calvino

Un suv ha sfondato il muro di una scuola elementare con annesso asilo nido ed è entrato a tutta velocità dentro una classe. Solo un miracolo ha evitato una strage: è successo a... (leggo)

Questa mattina un’auto si è schiantata contro un edificio della scuola elementare Beacon Church of England in Heyworth Street, Everton, Liverpool. Gli alunni sono stati evacuati e rimandati a casa dopo che un suv Mercedes ha Sfondato il muro della scuola primaria. Le immagini scattate alla Beacon Church of England Primary School mostrano il muro completamente distrutto: mattoni su tutto il pavimento e un enorme varco nell’edificio della ... (thesocialpost)

Prima è saltata Barcellona per un preventivo esagerato, poi Roma per i tempi troppo lunghi. E così le classi rischiavano di dover rinunciare alla gita scolastica, uno dei momenti formativi più importanti per gli studenti. Così il dirigente dell’Einaudi-Scarpa di Montebelluna, nel Trevigiano, spazientito, ha consigliato ai genitori di organizzarsi da soli. La proposta, che doveva suonare come una provocazione, è stata però raccolta da un gruppo ... (open.online)

È il 1980 l'anno della svolta, quello in cui, dalla passione per le corse automobilistiche dei 10 soci fondatori, prende vita la scuderia Pistoia Corse Sport, trasformata nel corso del tempo in una vera e propria eccellenza, punto di riferimento nel settore a livello nazionale, nonché la realtà maggiormente conosciuta sul territorio. Ma non solo, perché nello stesso anno, in collaborazione con la Confesercenti locale, il Comune ha organizzato la ... (lanazione)

Momento di terrore in un istituto professionale di Trieste. Durante l'ora di informatica, due studenti quindicenni hanno avuto una discussione per futili motivi che è degenerata in una vera e propria aggressione. Uno dei due ragazzi ha infatti tirato fuori un coltello da cucina e ha colpito il compagno di banco con tre fendenti. L'articolo Tragedia sfiorata in una scuola di Trieste, studente accoltella compagno di classe: trasportato in codice ... (orizzontescuola)