Una cella vista mare

(Di martedì 23 aprile 2024)e fresca. Una stanza di un albergo? No, unadi un carcere, speciale però come quello di Rimini dove si respira aria migliore che in provincia di Brescia e che tra gli istituti di pena è considerato un buon posto dove soggiornare. Non che ci voglia molto a leggere del Beccaria, dei suicidi a Pavia o dell’omicidio a Opera per una lite su chi doveva usare il telecomando. Al fresco ci starà ma non in una camera d’hotel, l’uomo di 64 anni fuggito dagli arresti domiciliari che ha preso un treno intercity, è sceso alla stazione dei Rimini, dove ha bussato alla caserma dei carabinieri e placidamente ha dichiarato: “Salve vorrei costituirmi, sono appena evaso dai domiciliari. Sono malato e mi serve l'aria buona e ilVorrei essere detenuto in carcere a Rimini perché mi sono informato e ho scoperto che ...