Un fulmine a ciel sereno | Lotito svela tutto su Luis Alberto

(Di martedì 23 aprile 2024) Protagonista di un’intervista prepartita a Sport Mediaset, il presidente della Lazio ha parlato del centrocampista spagnolo. La Lazio questa sera è chiamata all’impresa: rimontare il 2-0 subito dalla Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Lo scorso 2 aprile infatti, allo “Juventus Stadium”, i bianconeri si sono imposti sui biancocelesti grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic, che hanno consegnato un pezzo di qualificazione alla squadra di Torino. Gli uomini di Tudor dunque, dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto, contando anche sulla spinta dei propri tifosi. Visto il settimo posto in Serie A, il club della capitale dovrà dare il massimo per raggiungere la finale di Coppa Italia, non solo per avere la certezza di una qualificazione in Europa la prossima stagione, ma anche per avere la possibilità di alzare un trofeo. L’ultima coppa alzata dalla Lazio è la Supercoppa ...