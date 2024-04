Un carciofo le esplode tra le mani mentre lo sta tagliando - cos’è successo?

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Dopo il caso della moka esplosa, che ha provocato la morte di un’insegnante in pensione, e quella della pentola a pressione che ha ucciso una 46enne, c’è da registrare un altro stranissimo caso di esplosione: quella di un. Se nei primi due casi ci sono state purtroppo due vittime, questa volta per fortuna l’incidente è stato innocuo. La storia è stata raccontata da una professionista del settore sanitario a VareseNews, che ha definito l’esperienza “innocua ma inquietante”. La storia delesploso La donna ha raccontato che stava pulendo un cuore di, di quelli che si vendono freschi, confezionati e già grossolanamente mondati.stava incidendo le foglie alla base improvvisamente ilha fatto una scintilla, emettendo anche un ...

Un carciofo che esplode mentre lo si sta tagliando . No, non si tratta di una trovata pubblicitaria o di una bufala a tema culinario, ma della bizzarra esperienza raccontata da una professionista del settore sanitario: "Una storia sicuramente ...

Paura in cucina, taglia un carciofo e le esplode in mano come un petardo - Strano ma vero. Dalla vicina provincia di Varese arriva la notizia, che sta diventando virale in Lombadia e in tutta Italia, di un carciofo improvvisamente esploso in cucina. Un'esplosione piccola ma ...quicomo

Le esplode un carciofo in mano mentre lo sta tagliando - La bizzarra esperienza raccontata da una donna di Varese, professionista nel settore sanitario: "Ha fatto una scintilla, poi lo scoppio". Un evento che potrebbe essere stato causato da una reazione ch ...today

carciofo esplode come un petardo: paura in una cucina - La lama d'acciaio che affonda nella verdura, poi “l’esplosione”. Piccola, ma comunque avvertita. Un carciofo è “esploso” in una cucina di Varese nella giornata di lunedì 22 aprile. La lievissima defla ...milanotoday