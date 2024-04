Un altarino della Madonna con le candele | la misteriosa scoperta nel bagno di una scuola di Cremona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) L’con l’immaginee le, posizionato in una sorta di nicchia, in uno dei bagni dell’Istituto Ghisleri di, non è piaciuto ai verticiche hanno preferito rimuoverlo. Se nelle classi non manca il crocefisso, l’idea di avere un’effige di Maria collocata alle toilette degli studenti, non è garbata ai docenti e alla dirigente Simona Piperno, che hanno preferito classificare in una “ragazzata” quel gesto che a distanza di tempo non trova alcuna spiegazione. Il fatto è accaduto tre mesi fa ma è emerso in queste ore. Una mattina, alle superiori di via Palestro, una collaboratrice scolastica ha notato nel fare le pulizie dei bagni che in un angolo ben in vista c’erano delleappoggiate ad un “santino” ...