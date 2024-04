Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano compito in Ucraina in apertura la Russia Marcella Chi è cercando di anticipare l’invio di armi americane seconda città del paese sempre più nel mirino delle forze russe ieri è stata abbattuta la torre della nove feriti in un raid contro i droni ad Odessa intanto ho dei rischi e vai di là non concordato ieri sera in una telefonata da fornitore di missili balistici a corto raggio da parte degli Stati Uniti Al Ucraina oggi al Senato americano il piano di aiuti Chi è il presidente polacco 2 afferma che passava è pronta ad accogliere armi nucleari sul suo territorio Russia rimaste Che adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale lavora meglio niente Sono arrivato 210 Gesù ma ti dà fosse comuni persone uccise durante l’assedio il mese scorso a casa e si ...