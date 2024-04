Ultime Notizie Roma del 23-04-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)dailynews radiogiornale martedì 23 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara Lucia Martella l’Ucraina cercando di anticipare l’invio di armi americane a Kiev kharkiv seconda città del paese sempre più nel mirino delle forze russe ieri è stata abbattuta la torre della TV nove feriti in un raid contro i droni ad Odessa intanto zielinski e vai piano concordato ieri sera hai una telefonata da fornitore di missili balistici a corto raggio da parte degli Stati Uniti all’ucraina oggi al Senato americano il piano di aiuti per chi è il presidente polacco ferma che Varsavia è pronta ad accogliere armi nucleari sul suo territorio Ma tu sei arrivato e Che adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale la guerra Medio Oriente sono arrivati i 210 Corpi esumati da fosse comuni di persone uccise durante la storia del mese scorso a casa che ...