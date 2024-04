Ue - l’Italia resta vulnerabile su debit - deficit e crescita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 aprile 2024) “continua a far fronte alle vulnerabilità legate all’elevatoo pubblico, abbinato a consistentidi bilancio e a una deboledella produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e di alcune debolezze residue nel settore finanziario”. È questa la prima conclusione contenuta nel rapporto appena pubblicato dalla cui arriva la Commissione europea nel quale vengono valutati gli squilibri macroeconomici nel contesto della sorveglianza Ue. Rapporti analoghi riguardano Francia, Germania, Grecia, Ungheria e Portogallo. Per l’Ue continuano a pesare le debolezze residue nel settore finanziario, ma anche la fragilità del mercato del lavoro Per Bruxelles i rischi per la sostenibilità di bilancio “no alti nel medio e nel lungo termine”. La Commissione Ue riconosce ...