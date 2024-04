Udinese-Napoli - svelata la data della partita | c’entra il film Scudetto

Durante la sfida tra Roma e Bologna dell`Olimpico, importante scontro per mettere in chiaro le gerarchie nella corsa a un posto in Champions... (calciomercato)

Leandro Paredes è stato ammonito dopo appena 6 minuti in Roma-Bologna e salterà per squalifica il match contro il Napoli perché diffidato. Come spiegato oggi dalla Lega Serie A, le sanzioni di oggi non sono valide per la prosecuzione contro l’Udinese, che è il primo impegno giallorosso in ordine cronologico, ma per la successiva partita integrale in ordine cronologico, vale a dire quella col Napoli di domenica. Dunque importante tegola per De ... (sportface)