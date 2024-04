Ucraina -droni russi su Odessa | 9 feriti

(Di martedì 23 aprile 2024) 9.19 Almeno nove persone sono rimaste ferite in un attacco russo nella notte su, nell'meridionale. Tra ici sono anche 4 bambini: due sono neonati, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 dei 16lanciati dainella notte. Lo riporta il Kiev Independent, citando l'Aeronautica militare.

Ieri il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso l’invio di truppe Nato in Ucraina. In un’intervista televisiva, andata in onda la sera del 14 marzo, il presidente francese ha detto che la Russia «non può e non deve prevalere». «Se abbandoniamo l’Ucraina, se lasciamo che l’Ucraina ... (open.online)

Kadyrov si allena in palestra e solleva pesi per smentire la malattia - Quasi mezzo milione di soldati ucraini uccisi dall'inizio del conflitto e le truppe russe che mantengono «l'iniziativa lungo tutto la linea del fronte». Questa è la fotografia offerta dal ministro del ...lastampa

Armi, coscrizione, voto in Ue e America. Tutti problemi per Kyiv, non per Putin - Gli aiuto sbloccati dagli Stati Uniti e la maggior fornitura di armamenti da parte del Regno Unito. annunciata da Sunak. sono buone notizie per Zelensky. Ma vanno accolte con riserva, condizionate com ...ilfoglio

Un modellino della panchina rossa sbarca in Ucraina, a odessa - La mini panchina rossa contro la violenza di genere, ideata da Angela Maria Fruzzetti, arriva ad odessa, in Ucraina. Aevv si impegna per realizzarne una a grandezza naturale come simbolo di pace e sos ...lanazione