Uccide la madre e le taglia le dita per accedere al bancomat | arrestato un giovane di 21 anni

(Di martedì 23 aprile 2024) Ha ucciso lae poi le hato una mano, tentando così di prelevare aldella donna tramite la funzione touchless e svuotarle il conto in banca. Un piano diabolico, una storia raccapricciante scoperta dalle forze dell’ordine in Brasile: Sandra Maria dos Santos Carvalho, 58, è stata trovata con molteplici ferite da coltello e con la mano mozzata nella sua casa nella città di Salvador, capitale dello stato di Bahia. Responsabile della morte della donna è il figlio Jose Natan Carvalho,poco dopo la scoperta del corpo senza vita della. Comparso in tribunale, ha ammesso di aver “to il collo e la mano di suacon un coltello”. Il 21enne ha anche spiegato le motivazioni del folle gesto: “Volevo trattenere le ...