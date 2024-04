‘Trofeo Pasta Rummo-Città di Benevento’ - ottimi risultati per la Vanessa Nuoto Smile

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta domenica 21 aprile 2024, presso la piscina ‘’ di Benevento la seconda edizione del “Trofeo– Citta’ di Benevento”, la kermesse natatoria riservata alla categoria Master, facente parte del circuito nazionale Supermaster organizzato dalla Federazione Italiana. La manifestazione curata dallaha richiamato nella nostra citta’ oltre 200 partecipanti, appartenenti a 35 società provenienti da otto regioni diverse, gli atleti si sono confrontati nelle varie gare in programma, divise fra sessione mattutina e pomeridiana, contornate dal calore e dal tifo di amici e compagni. Premiate, secondo la tabella dei punteggi/gara prevista dal regolamento , le prime 10 societa’ che hanno comunque visto sul podio al terzo posto la ...

