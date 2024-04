Treviso - trova un borsello con 12mila euro e lo restituisce

Una farmacista vittoriese, di 34 anni, è stata trovata in una pozza di sangue dietro il bancone della parafarmacia dove lavorava, nella Galleria commerciale Bennet, vicino all’Iper Tosano di Colle Umberto. La giovane, Martina Peruzza, è stata trovata priva di sensi , nel bagno della parafarmacia, da due clienti. I fatti, secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Treviso risalgono al tardo pomeriggio di martedì 19 marzo. In testa Martina aveva ... (ilfattoquotidiano)

Ancora mistero su cosa possa essere accaduto a Martina Peruzza, trovata in fin di vita nella parafarmacia in cui lavora (ilgiornale)

Incidente automobilistico (senza gravi conseguenze per la vittima), per L’ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, 94 anni. Gentilini, a bordo della sua auto che guida regolarmente, stava rientrando a casa con la moglie, quando all’improvviso si è ritrovato davanti una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali lungo un ampio viale di Treviso. L’ex sindaco non se ne è avveduto in tempo, ha urtato la donna facendola finire ... (secoloditalia)