Tre nuovi mezzi ai volontari del Parco Ticino

(Di martedì 23 aprile 2024) Durante la festa di primavera a Villa Annoni, sono stati consegnati al Corpodella Protezione civile deldeltreveicoli. Nella splendida cornice di Villa Annoni, dove idelerano presenti con uno stand informativo con l’obiettivo di implementare il grupposul territorio, sono arrivati i: tre pick-up attrezzati per l’antincendio boschivo che sostituiranno alcuni deivetusti attualmente in dotazione, in una politica di potenziamento della capacità operativa del Corpo. "Isaranno in dotazione ai distaccamenti del comune di Gallarate, Comune di Turbigo e comune di Motta Visconti ...