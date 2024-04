Tragedia a Eboli | Bambino di 15 mesi sbranato da pitbull - indagata la proprietaria

Dramma nel territorio di Eboli : un bimbo di 15 mesi è stato azzannato e ucciso da due pitbull in località Campolongo. Da una prima ricostruzione, i due cani avrebbero aggredito il piccolo che pare fosse in braccio allo zio mentre uscivano di casa. La madre ha provato ad intervenire, ma è stata a sua volta aggredita. L’intervento del Codacons “Dopo la Tragedia di Eboli , dove un bimbo di 15 mesi è stato sbranato da due pitbull , il Codacons ... (zon)

A Eboli , in provincia di Salerno, un uomo di 76 anni, Riccardo Santimone, ex gommista in pensione, è stato ucciso a coltellate dal figlio 47enne, Vincenzo. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 marzo, nell’abitazione della famiglia al culmine di una lite. Il figlio della vittima, disoccupato con problemi psichici, ha confessato. Dopo aver ucciso il padre utilizzando un coltello da cucina, l’uomo ha raccontato tutto al fratello ... (tpi)

