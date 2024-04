Tra i nuclei familiari aiutati risiedono tanti minori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) di Paolo Mandoli LUCCA Anche quest’anno la Caritas ha presentato l’annuale "Rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca". Un quaderno di oltre 120 pagine ricco di numeri e grafici, ma soprattutto di storie e di volti, ovvero di quanto emerso dagli incontri con le migliaia di persone che nel 2023 si sono rivolte ai 32 centri di ascolto, dislocati nei diversi Comuni e frazioni dell’Arcidiocesi. Sono state censite 2.472 persone (erano state 2.385 nel 2022), ovvero il numero più alto mai registrato dall’inizio delle attività dei centri di ascolto. A queste se ne devono essere aggiunte altre, non quantificabili, che hanno beneficiato di forme di sostegno informale da parte di sacerdoti, volontari, ecc. persone che non sono passate dai centri di ascolto per vergogna o per difficoltà logistiche. Complessivamente considerando le loro situazionisi ...