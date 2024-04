TPI condivide l’appello di Domani per la libertà di stampa in Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 aprile 2024) Tre giornalisti del quotidianono– Giovanni Tizian, Nello Trocchia, Stefano Vergine – rischiano fino a 9 anni di carcere. Sono indagati dai magistrati della procura di Perugia con l’accusa di aver chiesto e ricevuto documenti riservati da un pubblico ufficiale, e di aver violato il segreto istruttorio attraverso la richiesta e la pubblicazione di informazioni contenute in quei documenti. L’indagine è iniziata dopo la pubblicazione nell’ottobre del 2022 dei nostri articoli sul conflitto di interessi che coinvolge il ministro della Difesano, Guido Crosetto, pagato per anni dall’industria delle armi. Il ministro non ha smentito le informazioni sui suoi compensi milionari, ma ha chiesto all’autorità giudiziaria di individuare la presunta fonte di. Dopo l’adozione da parte delle istituzioni ...