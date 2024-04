Torture e violenze sui minori detenuti Così funzionava il sistema Beccaria

(Di martedì 23 aprile 2024) Le intercettazioni degli agenti arrestati e le percosse ai giovani: «Manco la mamma li riconosceva per quanti schiaffi hanno preso».

Milano , violenze e torture nel carcere minorile Beccaria : arrestati 13 agenti penitenziari , altri 8 sospesi Maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Questi i reati contestati ad alcuni agenti della polizia penitenziari a del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano . Stamattina la polizia e il nucleo investigativo regionale della Lombardia della penitenziari a hanno eseguito un’ordinanza ... (tpi)

Accusati di violenze e torture nei confronti di minori all’interno del carcere minorile Beccaria di Milano : arrestati o denunciati in tutale 21 operatori di Polizia Penitenziaria . La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria , coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano , stanno eseguendo, dalle prime ore della mattina, [...] (ilnotiziario)

Milano , 22 aprile 2024 – “I reati che ci sono stati e che sono dimostrabili vanno chiamati con il loro nome e hanno dei colpevoli . Detto questo, buttare la croce sugli agenti è ingiusto” . sono queste le parole di don Gino Rigoldi , storico cappellano del carcere minorile Beccaria , riguardo l'operazione che ha portato all'arresto di 13 agenti di Polizia penitenziaria e e alla sospensione di altri 8 per le Torture e le violenze inflitti ai ... (ilgiorno)

torture e violenze sessuali verso i detenuti minorenni dell’Istituto Penitenziario di Milano: in arresto due agenti penitenziari di Cassino . torture all’Istituto Penitenziario minori le di Milano: due arresti nel Lazio (credits @BlogSicilia) – Ilcorriere della citta.comEsplode uno Scandalo all’interno dell’Istituto Penale Penitenziario minori le “Cesare Beccaria” di Milano. In queste ore sono stati arrestati tredici agenti della Polizia ... (ilcorrieredellacitta)

Maltrattamenti nel carcere minorile di Milano Violenze e torture nel carcere minorile Beccaria di Milano, scattano 21 misure cautelari. La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito infatti un’ordinanza emessa su richiesta dei Pubblici Ministeri del V Dipartimento, con […] (sbircialanotizia)

