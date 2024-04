Torna la gara dei carretti di Castra Da tutta Italia per la sfida in discesa

Simon Yates farà il proprio ritorno in gara alla Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione che andrà in scena domenica 21 aprile. Il britannico era rimasto fermo qualche settimana dopo aver faticato alla Volta a Catalunya e si era concesso un periodo di riposo, ma ora l’alfiere della Jayco-AlUla è pronto per rientrare in gruppo e prendere parte alla Doyenne per la terza volta in carriera. Egan Bernal era invece salito sul ... (oasport)

Secondo giorno consecutivo di lavoro ad Appiano Gentile per l’Inter, che si avvicina sempre di più al derby di Milano. Gruppo al completo per Simone Inzaghi che recupererà Pavard e Lautaro (squalificati contro il Cagliari) e non ha defezioni derivanti da infortuni. Il tecnico nerazzurro tornerà a parlare dopo diverse settimane in una conferenza stampa pre-partita nel Centro Sportivo Suning, domenica alle 15. L’ultima era stata quella ... (sport.quotidiano)

Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare: torna in gara, sempre in Italia, dopo l’ultima gara disputata, la Milano-Sanremo. L’azzurro da lunedì sarà al via di una corsa non del tutto adatta alle sue caratteristiche, ma fondamentale per macinare chilometri che saranno decisivi verso il futuro: il Tour of the ... (oasport)

A poche puntate dalla finale di Amici 23 Gaia De Martino ha avuto un infortunio al piede che le costerà tre settimane di riposo. Maria De Filippi ha comunicato alla ragazza l’incompatibilità del referto medico con la gara del talent, ma Raimondo Todaro ha avuto un’idea un po’ particolare per evitare il ritiro: sostituire la sua alunna con un’ex ballerina di Amici. Il maestro ieri ha informato l’allieva: “Si tratterebbe di un ballo per procura. ... (biccy)