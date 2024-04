Torino - scontri tra studenti e polizia a corteo pro-Palestina Irruzione a convegno FOTO

(Di martedì 23 aprile 2024) Una decina di ragazzi e ragazze del Politecnico diha fattodurante la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali, in corso nel Castello del Valentino. A entrare è stata solo una ragazza con la bandiera palestinese, che ha gridato: “Voi state qui a discutere mentre c'è gente che muore: prendete posizione a favore di palestinesi e curdi”. In precedenza c’era stato uno scontro traa poca distanza: oltre 30 le persone identificate dalla Digos

(Adnkronos) – Momenti di tensione durante il corteo pro-Gaza dei collettivi universitari di Torino . La manifestazione, scandita da slogan come "fuori i sionisti dall’università", "basta guerra in Palestina" e "Palestina libera", ha attraversato il ...

Scontri a la mattino. Poi, nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2024, una decina di ragazzi e ragazze hanno fatto irruzione al grido di ' Palestina libera' nel Castello del Valentino, a Torino , dove è in corso la Conferenza degli addetti scientifici e ...

“Fuori i sionisti dall’università”: scontri a Torino al Politecnico, dilaga la protesta nei campus americani - Sono oltre 150 gli studenti fermati ieri sera quando la polizia ha disperso una manifestazione pro-palestinesi alla New York University ...blitzquotidiano

scontri a Torino al corteo pro Palestina, Meloni: “Inaccettabile”. Lollobrigida: “Come i fascisti” - Disordini a Torino dove i centri sociali hanno contestato in corteo un evento al Politecnico di Torino in solidarietà alla Palestina: la polizia ha respinto il tentativo di forzare il cordone per ragg ...dire

Torino, Lollobrigida: “Squadracce tentano di impedire di discutere in università” - "Voglio esprimere solidarietà alle forze dell'ordine perché in questi giorni vanno difesi i diritti previsti nella nostra preziosa Costituzione". Lo ha detto ...lapresse