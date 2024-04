(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Sui social è già stata definita l’ennesima prova della prossima “Fine dell’umanità”. Fa discutere la novità che giunge dalla Cina, dove è stata partorita dall’intelligenza, unarobot. Un progetto che dietro a un obiettivo preciso, e inquietante, perché pensata per chi non hae invecchia. Un surrogato delo mai avuto insomma e che mai si avrà, per rendere, secondo i creatori, più sopportabile il vuoto provocato dall’assenza di quel che si desiderava e per avere una compagnia nell’ultimo tratto della vita. Cerchietto sui capelli a caschetto, scarpette rosse, pantaloni rosa, maglietta bianca, così è stata immagie creata ladal Bigal, il Beijing institute for general artificial ...

TongTong: è 'nata' la prima bambina artificiale per chi non ha figli (VIDEO): Ma non basta: TongTong ('ragazzina' in cinese) può crescere e apprendere dall'esperienza. La bambina artificiale può interagire, quindi, coi genitori , capire quel che le intendono comunicare ed ...

