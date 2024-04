Tommaso Lotto ucciso in Brasile per un orologio, dopo 12 anni in 4 andranno a processo - Tommaso Lotto fu ucciso 12 anni fa a San Paolo, in Brasile, da 5 persone che volevano rubargli l'orologio Rolex ...fanpage

Tommaso Lotto ucciso in Brasile per rubargli il Rolex: dopo 12 anni individuati gli assassini - VICENZA - Andrà a processo, a distanza di 12 anni, l'indagine sull'omicidio del vicentino Tommaso Lotto, avvenuto a San Paolo del Brasile, città dove lavorava ...ilgazzettino

Vicentino ucciso 12 anni fa in Brasile, in quattro a processo - Andrà a processo, a distanza di 12 anni, l'indagine sull'omicidio del vicentino Tommaso Lotto, avvenuto a San Paolo del Brasile, città dove lavorava come consulente in uno studio legale spagnolo. (ANS ...ansa